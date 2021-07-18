عيد الأضحى 2021.. جربي تحضير كبسة موزات اللحم

المقادير

- فخذ خروف : 1 حبة (موزة الخروف)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- طماطم : 5 حبات (مقشرة ومهروسة)

- ورق غار : 2 ورقة

- البصل : 2 حبة (متوسط الحجم، مفروم)

- الجزر : 3 حبات (مقطّع شرائح رفيعة)

- فليفلة خضراء : 2 حبة (مقطعة شرائح رفيعة)

- بهار كبسة : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل ابيض : ملعقة صغيرة

- القرفة : عود

- الهيل الأخضر : 4 حبات

- لومي : 1 حبة

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

- أرز بسمتي : 4 اكواب (منقوع بالماء)





طريقة التحضير

حمّي الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسّطة.

أضيفي البصل، الجزر والفليفلة وقلّبي حتى تذبل الخضار.

زيدي فخذ اللحم، عودا القرفة، ورق الغار، الهيل، اللومي، الفلفل الأبيض، بهارات الكبسة، معجون الطماطم، الثوم والطماطم المهروسة.

اغمري المكونات بالماء، واضغطي القدر لحوالي 45 دقيقة.

ارفعي الغطاء وأضيفي الأرز إلى مزيج اللحم.

نكّهي بالملح واغمري المزيج بالماء.

اغلي المزيج على نار متوسطة حتى ينضج الأرز ويتشرّب السوائل.