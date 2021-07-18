على غرار السعودية.. جربي طريقة كحك العيد

المقادير

- سمن : ربع كوب

- الزبدة : نصف كوب

- دقيق : كوبان وربع

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- البيض : 1 حبة

- حبهان : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : كوب

- الجوز : 2 كوب





طريقة التحضير

اخفقي نصف كوب من السكر والزبدة والسمن في الخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي البيضة والفانيليا والدقيق وأكملي الخفق حتى تمتزج المكونات.

أضيفي بعدها فوق الخليط البايكنغ باودر والملح مع الحبهان واعجني حتى تتكون عجينة متماسكة.

قطعي العجينة إلى دوائر وقومي بوضع حشوة الجوز داخلها ثم دوريها مجدداً على شكل كرة وضعيها في صينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن المحمى على 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.