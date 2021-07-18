Advertisements

البنك المركزي يعلن عن إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
Advertisements
أصدر البنك المركزي المصري، المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” والتي تهدف إلى البدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ.

وأضاف المركزي في بيان صادر اليوم الأحد، أن التمويل المستدام يشير إلى قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وأيضاً المشاريع التي تراعي العنصر الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل وتعمل على تقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الاكثر احتياجاً.

وذكر أن ذلك بالإضافة إلى الالتزام بالإطار العام للحوكمة، وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من اصحاب المشاريع والمجتمع ككل.

يشار إلي أن تطبيق “التمويل المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ المزيد من العملة الاجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي.

ويأتي إصدار “المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” كخطوة هامة نحو دعم جهود التنمية وخطط الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أخبار تهمك

مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. الخطيب يحسم ملف تجديد نجم الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يتحرك لحسم الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع يوفنتوس

منذ ساعتين

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الاهلي بالنجمة العاشرة

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 3 ساعات

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

03:36 م

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

03:38 م

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

03:56 م

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

02:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس