مكياج يناسب إطلالتك في عيد الأضحى 2021

يعد المكياج البسيط والسهل خيارا مثاليا يمكنك تطبيقه في عيد الأضحى2021 لإطلاله مميزة وناعمة، وكل ما عليك فعله اتباع التالي:









نظفي وجهك بغسول ملائم لنوع بشرتك، ورطبي بشرة وجهك ومحيط العين جيداً.





انتظري لدقائق عدة، ضعي نقاط عدة من الكريم الأساس على أنحاء وجهك، وقومي بتوزيعها بالتساوي على بشرة وجهك، باستخدام الفرشاة أو أصابعك، واحرصي على مزج الفاونديشن جيداً لتوحيد لون البشرة وتغطية أي شوائب موجودة في وجهك.





احرصي على اختيار كريم أساس بتركيبة خفيفة وبلون قريب الى لون بشرتك.





طبقي الكونسيلر بأطراف أصابعك لتمويه الشوائب والهالات السوداء تحت العين.





قومي بتطبيق ظل العين الزهري بدرجة غامقة قليلاً على الجفن المتحرك، واحرصي على توزيعه بشكل متساو بواسطة الفرشاة.





من ثم، طبقي الظل الزهري بدرجة أفتح قليلاً تحت الحاجب مباشرة.





وباللون الزهري نفسه، ارسمي خطاً رفيعاً تحت الجفن السفلي. وبواسطة الأيلاينر الأسود السائل، ارسمي خطاً ناعماً على منبت الجفن العلوي، على أن يكون مجنحاً قليلاً عند زاوية العين الخارجية.





حددي داخل العين بالكحل الأسود، وضعي طبقات عدة من الماسكرا.





اعتمدي الروج الزهري المات أو اللامع، أو أحمر الشفاه النيود المائل الى الوردي، أو الروج النيود المات القريب الى لون البشرة.





أما الخطوة الأخيرة، فتكون بتطبيق البلاش الوردي على تفاحة الخدين.