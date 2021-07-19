انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين في يوم عرفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة، التي كانت قد بدأت يوم الجمعة الماضي، في حين ارتفعت درجات الحرارة بمعدلات أعلى من المعدلات الطبيعية.





وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم الإثنين، الذي يوافق يوم عرفة، وما يليه من أيام عيد الأضحى المبارك، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، في حين تستمر نسبة الرطوبة في الارتفاع على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





وبالنسبة لليوم الإثنين، يتطلع الكثير من الناس إلى معرفة حالة الطقس، خصوصًا مع إقبال المسلمين على صيام هذا اليوم لفضله العظيم.





وقالت الهيئة إنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وجميع الأنحاء.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الإثنين 19 يوليو 2021، وحتى يوم السبت 24 يوليو 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





وعلى مدار يومي الإثنين 19 يوليو 2021، والثلاثاء 20 يوليو 2021، تتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبًا، على مناطق من أقصى جنوب البلاد "حلايب وشلاتين وأبوسمبل" على فترات متقطعة.





كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.





ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:





يوم الإثنين 19 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.





يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.





يوم الأربعاء 21 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.





يوم الخميس 22 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.





يوم الجمعة 23 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.





يوم السبت 24 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.





نسب الرطوبة المتوقعة

أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 73% إلى 82%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 83% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 45% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 55%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.



