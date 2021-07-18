كشف حساب ديانج مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة في دوري الأبطال

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كشف حساب ديانج مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة في دوري الأبطال
الأحد 18/يوليو/2021 - 06:26 م
أمل الحلفاوي
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أسدل
الستار على بطولة دوري أبطال إفريقيا، النسخة الحالية، والتي توج بها الفريق
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما فاز على نظيره كايزر تشيفز الجنوب
إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.
وتعتبر
هذه البطولة العاشرة في تاريخ النادي الأهلي، والثانية على التوالي، بعدما توج
الموسم الماضي على حساب الزمالك.
ويستعرض
" الفجر الرياضي" كشف حساب اليو ديانج مع الأهلي في دوري أبطال
إفريقيا:
شارك
الدولي المالي أليو ديانج في 13 مباراة، بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال
إفريقيا، وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع 3 آخرين.
وحصد
اليو ديانج، الذي انتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2019، 5 بطولات حتى الآن مع
النادي الأهلي.
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