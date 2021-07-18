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كشف حساب ديانج مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة في دوري الأبطال

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أسدل الستار على بطولة دوري أبطال إفريقيا، النسخة الحالية، والتي توج بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما فاز على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

 

وتعتبر هذه البطولة العاشرة في تاريخ النادي الأهلي، والثانية على التوالي، بعدما توج الموسم الماضي على حساب الزمالك.

 

ويستعرض " الفجر الرياضي" كشف حساب اليو ديانج مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

 

 

شارك الدولي المالي أليو ديانج في 13 مباراة، بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع 3 آخرين.

 

وحصد اليو ديانج، الذي انتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2019، 5 بطولات حتى الآن مع النادي الأهلي.

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