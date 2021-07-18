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لصاحبات البشرة الدهنية.. زيت البابونج الخيار الأمثل

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
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يتميز زيت البابونج بالعديد من الخصائص الجمالية، فهو مثالي للحصول على بشرة خالية من العيوب والشوائب، ومناسب كثيرا لصاحبات البشرة الدهنية للحصول على بشرة نظيفة ولامعة، ومن هنا جربي هذه الوصفة إذا كانت بشرتك دهنية:

المكوّنات:
4 ملاعق كبيرة من العسل العُضويّ.
1/4 حبَّة مانجو.
3-2 حبَّات من الجزر.
1/2 ملعقة صغيرة من زيت البابونج الأساسيّ.

طريقة التحضير والإستخدام:
يُسخَّن القليل من الماء، ثمّ يُوضَع به العسل حتى يُصبح سائلاً. 

يُسلَق الجزر ثمّ يُهرَس، ويُوضَع مع المانجو بعد تقشيره، وتقطيعه مع باقي المكوّنات في الخلّاط؛ ليتكوَّن معجون مُتناسق، وسَلِس. 

يُوضَع المعجون على الوجه والعُنق النظيفَين، ويُترَك القناع مُدَّة 10-15 دقيقة. يُغسَل الوجه بالماء البارد، والماء الدافئ بالتناوب، ثمّ يُرَشُّ بقليلٍ من الماء البارد، ويُجفَّف باستخدام منشفة نظيفة، ثمّ يُرطَّب الجلد باستخدام مُرطِّب مُناسب.

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