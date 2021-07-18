نوال الزغبي تروج لأولى أغنيات ألبوم عكس الطبيعة وتطرح البرومو الدعائي





طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الإعلان التشويقي لأولى أغنيات ألبومها الجديد عكس الطبيعة عبر حسابها بموقع تويتر.



الأغنية بعنوان ارقص، وتم طرح الفيديو التشويقي للكليب من ألبوم عكس الطبيعة والذي سيبصر النور قريباً جداً كأول إصدارات الألبوم الذي صورت أغانيه مع المخرج فادي حداد.



وكانت الزغبي قد طمأنت جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لتسمم، ورغم تعبها قررت أن تحيي الحفل في سوريا احتراما للجمهور.



وعلقت: ‏قرأت أخبار عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي.. الحقيقة اني حتى قبل ما أوصل على الاوتيل بلشت حسّ بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن.. هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح.