الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

يجهز مجلس إدارة نادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، مفاجأة سارة للاعبي الفريق بعد الفوز بلقب دوري الأبطال.

ويسعى الخطيب لزيادة مكافآت حصد اللاعبين للقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالى، والعاشرة فى تاريخ النادى.

ويأتي تحرك الخطيب بزيادة المكافآت بعد الأداء المميز الذى ظهر به الفريق فى البطولة الإفريقية خلال النسخة الحالية.

وحقق الأهلى لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا للموسم الثانى على التوالى، وعزز رقمه القياسى فى التتويج باللقب للمرة الـ10 فى تاريخه.