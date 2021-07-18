محافظ الإسكندرية: الدولة مصممة على إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد (فيديو)

عرضت فضائية "TeN"، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد مباشرة وزير النقل المهندس كامل الوزير، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف لعملية إزالة التعديات بحرم السكة الحديد بمنطقة محرم بك.



وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه جاري تنفيذ كافة قرارات الإزالة التي صدرت بشأن حالات التعدي على حرم السكة الحديد ولم تنفذ.



وأضاف، "الناس عايشة على شريط السكة الحديد، وكل يوم حادثة، وكل يوم وفيات"، متابعا: "جايين نزيل كل النتؤات التي تعرض حياة المواطنين للخطر"، مؤكدا أن الدولة مصممة على إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد.

