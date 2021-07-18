السودانية بـ 85 جنيه.. "التموين" تكشف أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

قال أحمد فتحي، مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة إن الوزارة تعمل على ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحية والطازجة سواء على منافذ الوزارة الثابتة أوالمتحركة بكميات تكفي المواطنين، مشيرا إلى أن جميع محافظات الجمهورية تم تغطيتها بالسيارات المتنقلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاحد أن كيلو لحم الكندوز بـ 105 جنيه أما كيلو الضأن بحوالي 110 جنيه بينما كيلو اللحم السوداني 85 بـ جنيه بجانب توفير كافة السلع الاستراتيجية في جميع المنافذ مع خصم 25% للمواطن المصري.



ولفت مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ كميات كبيرة من اللحوم منذ شهر تقريبا في كافة المنافذ بجميع انحاء الجمهورية وفقا لتوجيهات وزير الزراعة، لافتا إلى أن هناك سحب كبير على اللحوم بسبب ثقة المواطن في منتجات الوزارة.

