في طريقها إلى المستشفى.. وفاة فتاة متأثرة بطعن نافذ بالصدر بسوهاج



بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلة ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسي، مدير مباحث سوهاج يفيد بالعثور على فتاة مطعونة بسكين في الصدر بدائر بمدينة جرجا وتم نقلها إلى المستشفى.



أنتقل على الفور رئيس مباحث القسم والفريق المعاون له وتبين العثور على فتاة تدعى" م ا" 36 عام، مصابة بطعن ى الصدر، وتوفيت اثناء نقلها الى مستشفى سوهاج الجامعي، وتكثف الشرطة جهودها لكشف طلاسم الحادث.



تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.







لقيت فتاة في العقد الرابع من العمر مصرعها اثناء نقلها الى مستشفى سوهاج الجامعي، عثر عليه مطعونة بسكين في شقتها بأحد شوارع مدينة جرجا جنوب سوهاج.