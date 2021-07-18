اشتعال محول كهرباء بقرية سرسنا في الفيوم

اشتعل محول الكهرباء المغذي للعزبة لقرية سرسنا التابعة لمركز طامية، بمحافظة الفيوم، بسبب الحرارة الشديدة وزيادة الأحمال، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن القرية.



تلقي اللواء رمزى المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسين، مأمور مركز طامية "، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بسماع دوى إنفجارهائل وانبعاث دخان كثيف غطى سماء قرية سرسنا من داخل محول الكهرباء بقرية سرسنا.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان الحريق، وتم السيطرة على النيران قبل أمتدادها لمنازل القرية، بإستخدا طفايات البودرة وفصل التيار الكهربائى المغذى للمحول.



وتوجه المهندس ياسر جمعه، رئيس مركز ومدينة طامية إلى موقع الحادث، وتبين أن المحول انفجر بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.



وقال رئيس المدينة إنه يجرى حاليا إصلاح المحول بعد تم تبريده بالكامل.

