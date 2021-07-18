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العراق: سوق النفط شهدت تحسنا في الطلب وتراجعا في الفائض

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الأحد 18 يوليو إن السوق النفطية شهدت تحسنا في الطلب وتراجعا في الفائض والمخزون.

جاء تصريحه بعد اتفاق وزراء أوبك+ الأحد على تعزيز إمدادات النفط اعتبارا من أغسطس القادم.

وقال عبد الجبار إن "الاجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي، والإشادة بامتثال الدول للاتفاق، والتطور الإيجابي في زيادة الطلب على الخام، فضلا عن تراجع المخزونات والفائض النفطي وهذا مؤشر ايجابي مؤثر".

ونقل بيان صادر عن وزارة النفط عن عبد الجبار أن الالتزام الإجمالي باتفاق أوبك+، بما يشمل المكسيك، بلغ 113% في يونيو.

وقال الوزير "هذا يؤكد حرص الجميع على تجاوز التحديات التي تواجه السوق النفطية بنجاح".

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