تفاصيل قتل سيدة لطفلها داخل عيادة بالبدرشين

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع ربة منزل قتلت طفلها داخل حمام عيادة طبيبة نساء وتوليد بالبدرشين.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تخلصت من طفلها حديث الولادة داخل حمام طبيب نساء وتوليد بمركز دهشور بالبدرشين، لانها حملت سفاحًا نتيجة علاقة غير شرعية من أحد الأشخاص.



واستمعت النيابة لأقوال الطبيبة، أن كاميرات المراقبة رصدت السيدة بدخولها بالفعل العيادة ودخلت الحمام وتغيبت لوقت قليل ثم فرت هاربة، وأن السيدة لم تقم بالكشف.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل حمام عيادة طبيب في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن ربة منزل أقامت علاقة غير شرعية مع شاب وحملت منه سفاجا، وفور وضع الطفل قررت التخلص منه، وتركت جثته داخل حمام العيادة وفرت هاربة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



