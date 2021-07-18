أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن هناك تخبط كبير في إدارة العملية التعليمية، مؤكدا أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يستخدم الطلاب حقل تجارب.



وتابع "شمس الدين" في حواره لبوابة "الفجر"، أن وزير التربية والتعليم عندما تأتيه فكره ما يقوم بتطبيقها دون دراسة علمية، ليرى ردود أفعال الطلاب، مشيرا إلى أن التعليم في عهد الدكتور طارق شوقي في انحدار تام وفشل كبير.



وأضاف عضو مجلس النواب: "كل يوم بنسمع قرارات تضر بمصلحة الطلاب دون جدوى، كفاية عليه لحد كده، وطلابنا ليسوا حقل تجارب"، مطالبًا بأن يكون أول الوزراء الراحلين في التعديل الوزاري الجديد وتوجيه الشكر له، مؤكدا أن شاهد ردود أفعال بعض أولياء الأمور والطلاب وكانت واضحة لدى الجميع من غضب شديد تجاه قرارات الوزير.





وأشار النائب، إلى أنه في حالة تعيين وزير جديد للتربية والتعليم، يجب أن يكون لديه خطة محكمة، وأفكار جديدة يطرحها لتطوير المنظومة التعليمية، وقبل أن يتخذ قرارا يجب أن يكون مدروسا بعناية شديدة، وألا يصدر قرارات ويتراجع فيها مرة ثانية مثلما نشاهده، خاصةً وأن قرارات وزير التعليم تؤثر في أجيال وأجيال، لأن أهم محورين في أي دولة التعليم والصحة.