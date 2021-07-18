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انخفاض درجات الحرارة.. بشرى عن طقس عيد الأضحى (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من الغد سيكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصبح درجة الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة مئوية وتنخفض أول أيام عيد الأضحى المبارك للتراوح مابين 35 - 36درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاحد أن انخفاض دراجات الحرارة سيكون تدريجيا حتى نهاية الأسبوع، حيث سنستمع بطقس العيد ولكن الطقس مازال حار أثناء ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة، وأفضل المناطق في ذلك التوقيت السواحل الشمالية، حيث تتراوح درجات الحرارة من 30-31 درجة أما جنوب البلاد تتراوح ماين 44-45 درجة؛ حيث يكون الطقس شديد الحرارة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تنخفض ليلًا على معظم الانحاء؛ حيث يكون الطقس معتدل على معظم مناطق الجمهورية بينما نسب الرطوبة مازالت مرتفعة وستستمر الأيام المقبلة؛ وهو ما يشعرنا بارتفاع درجة الحرارة أكثر من المعدلات المرصودة، موضحة أنه بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فستكون درجة الحرارة المحسوسة على البلاد خلال الأيام المقبلة 41 درجة مئوية.

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عيد الأضحى درجة الحرارة الطقس الارصاد

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