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زوجة تقتل زوجها في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بطوخ

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقى محاسب مصرعه، بطعنة نافذة من زوجته، سددتها له أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما بقرية طنط الجزيرة، دائرة مركز شرطة طوخ، أثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصروف العيد، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة دائرة المركز، أثر طعنة نافذة تسببت فيها زوجته، أثر مشادة بينهما.

انتقلت على الفور قوة أمنية، وتبين أن المتوفى يدعى "م.ا.ع"، محاسب، به طعنة نافذة بالصدر، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى "ر.س"، ربة منزل، نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة، بسبب الخلاف على مصروفات العيد، أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما، فأمسكت الزوجة بالسكين، وطعنته في صدره، سقط بعدها على الأرض غارقا في دماءه ولفظ أنفاسه في الحال.

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