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خاص| انتهاء تصوير مسلسل صالون زهرة خلال أيام

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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يسابق فريق عمل المسلسل الدرامي المشترك؛ صالون زهرة بطولة النجمين نادين نجيم ومعتصم النهار، الزمن حتى ينتهوا من تصوير كافة المشاهد قبل عرضه.

وعلم "الفجر الفني" من مصادر خاصة، أن فريق العمل سينتهوا من التصوير نهائيا خلال اليومين المقبلين.

ويبدأ عرض المسلسل أوائل شهر أغسطس عبر منصة "شاهد Vip"، ويتألف من 15 حلقة، وهو من كتابة ندين جابر، ومن إخراج جو بو عيد، وبطولة إلى جانب نجيم والنهار مجموعة من النجوم أبرزهم: طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.

العمل اجتماعيّ يدور في فلك قصص النساء، ويطرح قضاياهن وهواجسهن بأسلوب كوميديّ ودراميّ معاً، وقد صوّر الجزء الأكبر منه في أحد أحياء بيروت الشعبية، حيث تمّ تجهيز الشارع بشكل كامل ليتناسب مع أجواء المسلسل الذي يُتوقع أن يحمل التجدّد والجرأة في الطرح والمعالجة.

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