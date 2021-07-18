عملية أخرى بعد ساعات و تسمم.. تعرف على حالة ياسمين عبد العزيز الصحية





تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية وذلك إثر خطأ طبي حدث أثناء إجرائها أحد العمليات الجراحية.





وكشفت تصريحات صحفية أن ياسمين عبد العزيز كانت تجري عملية استئصال ورم لمفاوي في الرحم ولكن تطورت الحالة و أدى إلى حدوث استئصال للأمعاء.





وتعاني "عبد العزيز" من صدمة تسممية وليس تسمم كامل وذلك بسبب العملية التري أجرتها ومن المقرر أن تجري عملية أخرى في الساعات المقبلة.



