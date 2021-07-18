"الأوقاف": ممنوع اصطحاب الأطفال خلال صلاة عيد الأضحى

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن عمل الوزارة مستمر على قدمٍ وساق؛ لاستقبال رواد بيت الله خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية استعدادًا للعيد.



وناشد " أبو عمر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة عيد الأضحى.



وأضاف أن صلاة عيد الأضحى ستُقام داخل المساجد وليس في الساحات أو خارج المساجد؛ لأنه يمنع ذلك تنفيذا للاجراءات الاحترازية.



وأشار إلى أن هناك تكثيف لحملات النظافة داخل عدد كبير من المساجد، داعيا رواد المساجد ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلامات التباعد، وعدم اصطحاب الأطفال.



وطالب وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الأئمة بعدم زيادة مدة الخطبة عن 10 دقائق.

