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الصيام والراحة.. نصائح من "طبيب بيطري" للحصول على لحم طازج في عيد الأضحى (صور)

الأحد 18/يوليو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي/ تصوير: ياسمين عليوة
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أكد الدكتور سيد عبدالرحمن، طبيب بيطري بالمجزر الآلي بالبساتين، أن المجزر يعتبر أحد أكبر المجازر في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا بأنه تم رفع حالة الاستعدادات القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح "عبدالرحمن" في تصريح خاص لبوابة الفجر، بأنه تم إلغاء إجازات الطاقم الهندسي المسئول عن الصيانة والكهرباء داخل المجزر والصرف الصحي، خلال أيام عيد الأضحى، لمواجهة زيادة أعداد المذبوحات.

وعن مراحل الذبح قال، يتم الكشف على الحيوان من خلال طريقتين الأولي قبل الذبح للتأكد من نوعه وجنسه وسنه، والثانية تكون بعد الذبح والتأكد من عدم إصابة الحيوان بأي أمراض أو طفليات خارجية أو إفرازات.

ونصح "عبدالرحمن" أصحاب المذبوحات، بأن يحصل الحيوان على قسط من الراحة لمدة 24 ساعة بالإضافة إلى الصيام لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل الذبح، لأنها تقلل من الضغط عليه، ويعمل على زيادة مادة الجليوكجن المسئولة عن خروج اللحم بشكله الطبيعي الأكثر احمرارًا.

وتابع يتم فحص الحيوان بالكامل قبل الذبح، وإذا وجد تغيُر في لون العين غير اللون الطبيعي الأبيض الناصع، يتم إعدامه.

ونوه هدفنا في المجزر حماية صحة المواطن من التسمم الغذائي عن طريق الفحص الكامل لجميع الحيوانات سواء بقري أو جملي أو ضاني، بالإضافة إلى استبعاد الحيوانات المصابة أو إعدامها لعدم نقل العدوى للحيوانات الأخرى.
الصيام والراحة.. نصائح من "طبيب بيطري" للحصول على لحم طازج في عيد الأضحى (صور)
الصيام والراحة.. نصائح من "طبيب بيطري" للحصول على لحم طازج في عيد الأضحى (صور)
الصيام والراحة.. نصائح من "طبيب بيطري" للحصول على لحم طازج في عيد الأضحى (صور)
الصيام والراحة.. نصائح من "طبيب بيطري" للحصول على لحم طازج في عيد الأضحى (صور)
الصيام والراحة.. نصائح من "طبيب بيطري" للحصول على لحم طازج في عيد الأضحى (صور)
الصيام والراحة.. نصائح من "طبيب بيطري" للحصول على لحم طازج في عيد الأضحى (صور)
الصيام والراحة.. نصائح من "طبيب بيطري" للحصول على لحم طازج في عيد الأضحى (صور)
الصيام والراحة.. نصائح من "طبيب بيطري" للحصول على لحم طازج في عيد الأضحى (صور)

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