الصيام والراحة.. نصائح من "طبيب بيطري" للحصول على لحم طازج في عيد الأضحى (صور)

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الصيام والراحة.. نصائح من "طبيب بيطري" للحصول على لحم طازج في عيد الأضحى (صور)
الأحد 18/يوليو/2021 - 06:59 م
إسماعيل منطاوي/ تصوير: ياسمين عليوة
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أكد الدكتور سيد عبدالرحمن، طبيب بيطري بالمجزر الآلي بالبساتين، أن المجزر يعتبر أحد أكبر المجازر في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا بأنه تم رفع حالة الاستعدادات القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح "عبدالرحمن" في تصريح خاص لبوابة الفجر، بأنه تم إلغاء إجازات الطاقم الهندسي المسئول عن الصيانة والكهرباء داخل المجزر والصرف الصحي، خلال أيام عيد الأضحى، لمواجهة زيادة أعداد المذبوحات.
وعن مراحل الذبح قال، يتم الكشف على الحيوان من خلال طريقتين الأولي قبل الذبح للتأكد من نوعه وجنسه وسنه، والثانية تكون بعد الذبح والتأكد من عدم إصابة الحيوان بأي أمراض أو طفليات خارجية أو إفرازات.
ونصح "عبدالرحمن" أصحاب المذبوحات، بأن يحصل الحيوان على قسط من الراحة لمدة 24 ساعة بالإضافة إلى الصيام لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل الذبح، لأنها تقلل من الضغط عليه، ويعمل على زيادة مادة الجليوكجن المسئولة عن خروج اللحم بشكله الطبيعي الأكثر احمرارًا.
وتابع يتم فحص الحيوان بالكامل قبل الذبح، وإذا وجد تغيُر في لون العين غير اللون الطبيعي الأبيض الناصع، يتم إعدامه.
ونوه هدفنا في المجزر حماية صحة المواطن من التسمم الغذائي عن طريق الفحص الكامل لجميع الحيوانات سواء بقري أو جملي أو ضاني، بالإضافة إلى استبعاد الحيوانات المصابة أو إعدامها لعدم نقل العدوى للحيوانات الأخرى.
وأوضح "عبدالرحمن" في تصريح خاص لبوابة الفجر، بأنه تم إلغاء إجازات الطاقم الهندسي المسئول عن الصيانة والكهرباء داخل المجزر والصرف الصحي، خلال أيام عيد الأضحى، لمواجهة زيادة أعداد المذبوحات.
وعن مراحل الذبح قال، يتم الكشف على الحيوان من خلال طريقتين الأولي قبل الذبح للتأكد من نوعه وجنسه وسنه، والثانية تكون بعد الذبح والتأكد من عدم إصابة الحيوان بأي أمراض أو طفليات خارجية أو إفرازات.
ونصح "عبدالرحمن" أصحاب المذبوحات، بأن يحصل الحيوان على قسط من الراحة لمدة 24 ساعة بالإضافة إلى الصيام لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل الذبح، لأنها تقلل من الضغط عليه، ويعمل على زيادة مادة الجليوكجن المسئولة عن خروج اللحم بشكله الطبيعي الأكثر احمرارًا.
وتابع يتم فحص الحيوان بالكامل قبل الذبح، وإذا وجد تغيُر في لون العين غير اللون الطبيعي الأبيض الناصع، يتم إعدامه.
ونوه هدفنا في المجزر حماية صحة المواطن من التسمم الغذائي عن طريق الفحص الكامل لجميع الحيوانات سواء بقري أو جملي أو ضاني، بالإضافة إلى استبعاد الحيوانات المصابة أو إعدامها لعدم نقل العدوى للحيوانات الأخرى.
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