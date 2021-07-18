تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية حتي الآن بمشاركة الأهلي

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحديد موعد كأس العالم للأندية الجديد، والذي سيقام خلال الأشهر المقبلة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس.





سجّل أهداف الأهلي كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.





كما نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في التأهل لكأس العالم للأندية عقب الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة النهائية.





وينتظر النادي الأهلي وتشيلسي الإنجليزي، تحديد موعد بطولة كأس العالم للأندية، من أجل مشاركة المارد الأحمر للمرة الثانية على التوالي، بعد تحقيق المركز الثالث في العام الماضي.



