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تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية حتي الآن بمشاركة الأهلي
الأحد 18/يوليو/2021 - 06:59 م
محمد الدمتناوي
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ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحديد موعد كأس العالم للأندية الجديد، والذي سيقام خلال الأشهر المقبلة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس.
سجّل أهداف الأهلي كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.
كما نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في التأهل لكأس العالم للأندية عقب الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة النهائية.
وينتظر النادي الأهلي وتشيلسي الإنجليزي، تحديد موعد بطولة كأس العالم للأندية، من أجل مشاركة المارد الأحمر للمرة الثانية على التوالي، بعد تحقيق المركز الثالث في العام الماضي.
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