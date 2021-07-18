3 وجهات محتملة لثلاثي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد 3 وجهات المحتملة لثلاث لاعبين في برشلونة الإسباني من المنتظر أن يرحلوا عنه في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن نجم خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش أصبح قريبا من العودة إلى يوفنتوس الإيطالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أوليمبيك ليون الفرنسي يحاول استعادة نجم قلب دفاعه السابق صامويل أومتيتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت بات قريبا من الانضمام إلى برايتون الإنجليزي.