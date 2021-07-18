فضل دعاء يوم عرفة وأفضل الأدعية المستحبة

دعاء يوم عرفة .. يقف حجيج بيت الله الحرام غداً الاثنين على جبل عرفات، داعين المولى عز وجل أن يغفر لهم الذنوب ويستر العيوب، وأن يسامحهم على كل سوء أخفته القلوب.





دعاء يوم عرفة





ويبحث الكثير من المسلمين في كل بقاع الأرض عن دعاء يوم عرفة وأفضل الأدعية والأعمال الصالحة المستحبة الفعل في ذلك اليوم الطيب.





دعاء يوم عرفة مطلوب





وتصدر دعاء يوم عرفة اليوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد البحث تزامنا مع وقوف حجيج بيت الله الحرام على عرفات غداً الاثنين.





فضل دعاء يوم عرفة





ويعتبر دعاء يوم عرفة من الأمور الطيبة الذكر التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج وغيره، لما له من فضل، إلى جانب اهمية الأعمال الصالحة التي يجب أن يحرص عليها المسلم لاكتناز فضلها.





ما هو دعاء يوم عرفة ؟





وأما عن دعاء يوم عرفة فقد ورد عن النبي "ص" أنه قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير".

دعاء يوم عرفة وفضله





وقال النبي محمد: "ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة، لذا فاحرص أخي لمسلم على اكتناز فضله، ونيل بركته والحصول على خيراته كاملة غير منقوصة.





دعاء يوم عرفة المستجاب





ويعد دعاء يوم عرفة من الأمور الواسعة الجليلة والتي ينبغي على كل مسلم الالدعاء فيها بما فتح الله عليه، ولن يشترط دعاء معين، فالدعاء لابد وأن يخرج من القلب.



