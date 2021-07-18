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جوزيف عطية يلتقي بسلطان الطرب.. ما القصة؟

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ متابعيه مجموعة صور تجمعه بالفنان السوري ​جورج وسوف​ بجلسة وصفها بـ جلسة من العمر، وأظهرت الصور العلاقة المميّزة التي تجمع الإثنين.

وعلّق عليها قائلاً: "جلسة من العمر مع التاريخ والعظمة والتّواضع.. وشهادات دايماً بعتزّ فيها من السلطان جورج وسوف".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور متساءلين عن السبب وراء هذا اللقاء وما إذا كان الثنائي يحضران لعمل جديد مشترك.

يذكر أن آخر أعمال جورج وسوف كان أغنية "​ياه عالزمن​" التي حصدت أكثر من 9 ملايين مشاهدة على قناته الخاصّة على يوتيوب من كلمات ​أحمد المالكي​، ألحان مصطفي شكري، توزيع أحمد أمين، والكليب من إخراج فادي حداد.

أما جوزيف عطية فكان قد أطلق أغنية "حلوين" مع الموسيقي العالمي رودج من كلمات أحمد المالكي وألحان ​محمد يحيى​ وتوزيع موسيقي رودج، وحصدت أكثر من مليوني

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