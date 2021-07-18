Advertisements

حملة موسعة لمتابعة سير العمل بمكاتب البريد قبل أجازة العيد

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف الي تيسير حصول المواطنين علي الخدمات بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية بكل سهولة ويسر وذلك قبل اجازة عيد الاضحي المبارك حيث اصدر الدكتور شريف فاروق توجيهات لجميع قيادات الهيئة علي رأسهم عبده علوان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المناطق البريدية و خالد امام نائب رئيس مجلس الادارة للشمول المالي واحمد منصور امين عام الهيئة القومية للبريد بالمرور علي كافة مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لمتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات بالجودة المطلوبة وتذليل اي عقبات تواجه العاملين اثناء تأدية عملهم والاستماع لشكاوي المواطنين ان وجدت بالاضافة الي تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية وتشكيل لجنة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي بجميع المحافظات خلال فترة العطلة حتي عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم ٢٤ يوليو ٢٠٢١.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد مكاتب البريد مكاتب البريد أجازة عيد الاضحى المبارك أجازة عيد الاضحى

أخبار تهمك

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحماية المدنية بالجيزة ترفع حالة الطوارئ لإخماد حريق عائمة الزمالك

منذ 40 دقيقة

تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية حتي الآن بمشاركة الأهلي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتحرك لحسم الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ يوم

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

غدًا.. إجازة بجميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية

"البريد" تعلن عن إجراءات ومواعيد جديدة خلال فترة حظر التجوال

البريد تحدد خدماتها المقدمة للمواطنين خلال الفترة الحالية

الاتفاق على تصنيع 50 سيارة بريد متنقلة مزودة بماكينات ATM قبل نهاية العام

بالتعاون بين "الاتصالات والعربية للتصنيع".. تنفيذ 50 سيارة بريد متنقلة بنهاية 2020

استراتجية مصر الرقمية تستهدف تطوير 3100 مكتب بريد بنهاية 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

06:48 م

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

06:29 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

03:36 م

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس