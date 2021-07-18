الزمالك يحرك دعوى قضائية ضد فرجاني ساسي للمطالبة بالتعويض

الزمالك يحرك دعوى قضائية ضد فرجاني ساسي للمطالبة بالتعويض
خاطب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم منح فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض البطاقة الدولية خصوصاً أنه لايزال مرتبطا بتعاقد رسمي مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
دعوى
الزمالك ضد فرجاني ساسي
و
يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك تحريك قضية تعويض ضد
النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي، في المحكمة الرياضية الدولية، بسبب عدم التزامه
ببنود العقد المبرم بينه وبين القلعة البيضاء، وعدم التزامه بالعودة لتدريبات الفريق.
من
جانبه أكدت الإدارة البيضاء أنها رفعت ملف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق
الكروي الأول بنادي الزمالك الأسبق بالكامل لفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم
يستكمل عقده مع الفريق حتى نهايته.
وتستند
اللجنة المكلفة بإدارة مهام الزمالك في شكواها إلى موقع فيفا TMS
الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر في 26 من شهر أغسطس المقبل.