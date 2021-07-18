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الزمالك يحرك دعوى قضائية ضد فرجاني ساسي للمطالبة بالتعويض

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
على خلاف
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خاطب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم منح فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض البطاقة الدولية  خصوصاً أنه لايزال مرتبطا بتعاقد رسمي مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

 

دعوى الزمالك ضد فرجاني ساسي

 

و يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك تحريك قضية تعويض ضد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي، في المحكمة الرياضية الدولية، بسبب عدم التزامه ببنود العقد المبرم بينه وبين القلعة البيضاء، وعدم التزامه بالعودة لتدريبات الفريق.

 

من جانبه أكدت الإدارة البيضاء أنها رفعت ملف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الأسبق بالكامل لفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع الفريق حتى نهايته.

 

وتستند اللجنة المكلفة بإدارة مهام الزمالك في شكواها إلى موقع فيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر في 26 من شهر أغسطس المقبل.

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