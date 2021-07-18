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أفغانستان.. بؤرة التنظيمات المتطرفة (فيديو)
الأحد 18/يوليو/2021 - 07:30 م
وكالات
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باتت أفغانستان بمثابة ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية، حيث تحاول كل من حركة "طالبان" وشبكة "حقاني" وتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فرض واقع جديد في أفغانستان، خاصة بعد بدء الانسحاب الأمريكي.
الأمر لا يقتصر على التنظيمات الإرهابية فهناك دول تبحث عن موضع قدم في أفغانستان، في مقدمتها تركيا التي تبحث عن دور أكبر في العاصمة كابول، خاصة بعد الاتفاق مع الجانب الأميركي على تأمين أنقرة مطار كابول، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".
المراقبون يرون أنه ينبغي التصدي للتنظيمات المتطرفة في أفغانستان ،وتجفيف منابع تمويل تلك التنظيمات، وإيجاد تعاون دولي في مراقبة وتعقب الأصول المالية لهم، وتعزيز التعاون الاستخبارتي والحرب الإلكترونية من أجل تعطيل دعاية التنظيمات الإرهابية، وتقويض مساعيها لتجنيد المزيد من الشباب، وتوفير الدعم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في أفغانستان.
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