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سكرتير شعبة الصيدليات يُقدم حلًا سحريًا لأزمة خريجي الصيادلة (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إنه للأسف لدينا 50 كلية صيدلة في مصر وهذا رقم كبير وأزمة زيادة الخريجين يمكن أن تُحل بتعيينهم في كل شركات الأدوية وإصدار تشريع يمنع تعيين خريج الكليات الأخرى في شركات الأدوية وإذا كانت وزارة الصحة تسعى لإلغاء التكليف فعليها أن تُعلن ذلك قبل قبول أوراق الطلاب بكليات الصيدلة أي يكون ذلك معلنًا بوضوح.

وأضاف "بدوي"، خلال لقائه مع الإعلامي مدحت الوكيل، في برنامج "القاهرة وناسها"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”: "يتم توقيع الطالب على ذلك أثناء تقديم أوراقه للكلية وتقول الحكومة بصراحة أننا غير ملتزمين بتعيين الصيادلة بعد التخرج ولا بد أن نعرف أن شركات الأدوية تقوم بتعيين خريجي العلوم والطب البيطري والهندسة بدلًا من الصيادلة ويجب أن يكون هناك نص قانوني صادر من مجلس النواب يمنع عمل الدخلاء في الصيدليات".

وتابع: "يُمنع الصيدلي الحكومي أن يفتتح صيدلة ويُمنع أيضًا أي صيدلي أن يبيع اسمه لشخص آخر ليس له علاقة بالصيدلة مع ضرورة عمل عقود بين صاحب الصيدلية والصيدلي الخاص الذي يريد العمل بالصيدلية ولا بد أن ينظم العقد طبيعة العمل بين الطرفين مع احترام بنود العقد".

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