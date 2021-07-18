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عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل إحدى العائمات بمنطقة الزمالك

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي _ داليا عادل
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إندلع حريق هائل في إحدى العائمات، بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع خسائر بشرية.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من إحدى العائمات، بمنطقة الزمالك.

ودفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، لمحاصرة ألسنة اللهب قبل وقوع خسائر بشرية.

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عائمات حريق الزمالك الدفاع المدني

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