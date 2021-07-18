بعد الفوز بالعاشرة.. وليد صلاح الدين: "لاعبو الأهلي عيدوا على جماهيرهم"

هنأ الكابتن وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، جماهير النادي الأهلي على تتويج الفريق بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، قائلا: "لاعبي النادي الأهلي كانوا بيلعبوا باسم مصر والنادي وعايزين يفرحوا جماهيرهم اللي اتعودوا منهم على الجدعنة والرجولة".

وأشار "صلاح الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن لاعبي النادي الأهلي حققوا مكسب "كبير"، وأن النادي الأهلي يستحق، معلقا: "الأهلي والزمالك كبار القارة كلها"، لافتا إلى أن النادي الأهلي هو الأكثر تتويجا بالبطولات على مستوى العالم، وينافس ريال مدريد.

وأضاف، "النادي الأهلي عالمي.. ومبروك للقيادة السياسية والجماهير.. اللاعبين عارفين أنهم شايلين تيشرت مسئوليته كبيرة، عيدوا على جماهيرهم".

