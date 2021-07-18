رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021 .. يحل علينا عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الـ18 من يوليو الجاري، حيث تكون وقفة عرفات يوم غد الاثنين الموافق 9 ذي الحجة.





رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021





ويبحث المسلمون في كل بقاع العالم عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021 حيث أصبحت رسائل التهنئة والمباركات بعيد الأضحى 2021 هي السائدة والمنتشرة هذا العام، بسبب جائحة كورونا.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أفضل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2021 في السطور التالية:





- عيد أضحى مبارك.





- كل عام وأنتم بخير.. عساكم من عوادة.





-إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك مبارك.





- أشرقت شمس اليوم باسمة الثغر مستبشرة بيوم العيد كل عام وأنت سعيد.





- لست أول المهنئين لكنني أصدقهم مشاعر وأنتقي أحرفي بكل إتقان ليس لكوني مبدع الكلمة بل لأنها موجهة لكم.. عيد مبارك.





- كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.





- اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك.





- بالبهجة والأفراح نهنئكم بقدوم العيد ونسأل الله أن يسعد كل لياليكم.





- انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.





- بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقول كل عام وأنت بخير.



