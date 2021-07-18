عاجل.. الحماية المدنية بالجيزة ترفع حالة الطوارئ لإخماد حريق عائمة الزمالك

رفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، درجة استعدادها تحسبًا، لتمدد ألسنة اللهب المندلعة داخل إحدى العائمات، بمنطقة الزمالك، ومن ثم التدخل والمشاركة في عملية إطفاء الحريق.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من إحدى العائمات بحي الزمالك.



وجرى الدفع بسيارات الإطفاء من جهة الخارج، مع الدفع بـ2 لنش إطفاء نهري للمساعدة في عملية الإطفاء.