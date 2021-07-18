رسائل تهنئة عيد الاضحي 2021-1442 لـ"واتس آب" و"فيسبوك"

رسائل تهنئة عيد الاضحي 2021-1442 .. يحتفل المسلمون في كافة أنحاء العالم بذكرى يوم عرفة والوقوف بجبل عرفات من قبل حجيج بيت الله الحرام، غدا الاثنين، والذي يعتبر يوم وقفة لعيد الأضحى الذي يعتبر الثلاثاء، هو أول أيامه.





رسائل تهنئة عيد الاضحي 2021-1442





ويتساءل الكثيرون عن رسائل تهنئة عيد الاضحي 2021-1442 من أجل الحصول على أفضل الكلمات لتهنئة الأهل والأحباب والأقارب عبر الرسائل النصية، أو المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "واتس آب" و"فيس بوك".





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أفضل رسائل تهنئة عيد الاضحي 2020 لحالات فيس بوك وواتس آب في السطور التالية:





عيد أضحى مبارك عليكم وعلى جميع المسلمين





باقة من الورود لك بقدوم عيد الأضحى المبارك معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.





الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح.. عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح.. وكل عام وانت بخير.





بكل أنـواع البخـور وبكل عطر الزهور وبكل اصوات الطيور ومع تلبيات الحجاج كل عام وانت بخير.





لو كنت ماتهمني ماسبقت الغير.. وقلت لك كل عام وأنت بخير وأحلي عيأضحي عليك يا حبيبي.





وعاد العيد.. وأنا عنك بعيد.. تفرقنا بلاد وبحـور.. وعاد العيد.. وتمنيته عليك سعيد.. ولو كان علي يجــور.





ياليتنا معكم نفرح ونتصافح بالعيد نهني ونتسامح أنتم بالقلوب رغم البعاد.





قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبقرب العيد يهنيك.





أيام عمري أربعة يوم لقياك ويوم رؤياك ويوم أهواك ويوم العيد معاك كل عيد أضحي وأنت حبيبي.





من عادة العيد أن الناس تفرح فيه.. لكن إنت عكس الناس العيد يفرح بك.











