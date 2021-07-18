"وائل سمير" مدينة العلمين الجديدة ستكون عاصمة مصر الصيفية

قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة، أول مدينة على الساحل، فكل التجمعات العمرانية المطلة على الساحل الشمالي، عبارة عن قرى سياحية وكمبوندات، تعمل طوال الصيف فقط، بينما العلمين هي مدينة جديدة تحتوي على كل المكونات والمقومات للعمل طوال العام، مشيرا إلى أن المدينة ذات طابع خاص، حيث واجهتها الساحلية 14 كم، كما تحتوي على 18 برجا سكنية في المرحلة الأولى و15 برجا في المرحلة الثانية، والتي بدأ العمل بها.



وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت أن المدينة تحتوي على مدينة الفنون أو المدينة التراثية التي ستكون مزارا سياحيا طوال العام، حيث تحتوي على أوبرا ومتحف وأرض معارض ودار سينمات، كما يوجد في المدينة، كل أنماط الإسكان بداية من الإسكان الاجتماعي وسكن مصر والإسكان المتوسط والداون تاون والكومباوند السكني والحي اللاتيني بجانب الإسكان الفاخر والفندقي في الأبراج، منوها بأن "المدينة تستهدف كل شرائح المجتمع.



وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: "نطمع بأن تكون العلمين العاصمة الصيفية لجمهورية مصر العربية،، متابعة: "وصلنا لنسبة إنجاز في كافة المشروعات في المرحلة الأولى تصل إلى 92%، ونعمل على قدم وساق لانتهاء من كافة المشروعات".

