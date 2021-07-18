Advertisements

"وائل سمير" مدينة العلمين الجديدة ستكون عاصمة مصر الصيفية

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة، أول مدينة على الساحل، فكل التجمعات العمرانية المطلة على الساحل الشمالي، عبارة عن قرى سياحية وكمبوندات، تعمل طوال الصيف فقط، بينما العلمين هي مدينة جديدة تحتوي على كل المكونات والمقومات للعمل طوال العام، مشيرا إلى أن المدينة ذات طابع خاص، حيث واجهتها الساحلية 14 كم، كما تحتوي على 18 برجا سكنية في المرحلة الأولى و15 برجا في المرحلة الثانية، والتي بدأ العمل بها.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت أن المدينة تحتوي على مدينة الفنون أو المدينة التراثية التي ستكون مزارا سياحيا طوال العام، حيث تحتوي على أوبرا ومتحف وأرض معارض ودار سينمات، كما يوجد في المدينة، كل أنماط الإسكان بداية من الإسكان الاجتماعي وسكن مصر والإسكان المتوسط والداون تاون والكومباوند السكني والحي اللاتيني بجانب الإسكان الفاخر والفندقي في الأبراج، منوها بأن "المدينة تستهدف كل شرائح المجتمع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: "نطمع بأن تكون العلمين العاصمة الصيفية لجمهورية مصر العربية،، متابعة: "وصلنا لنسبة إنجاز في كافة المشروعات في المرحلة الأولى تصل إلى 92%، ونعمل على قدم وساق لانتهاء من كافة المشروعات".

أخبار تهمك

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الحماية المدنية بالجيزة ترفع حالة الطوارئ لإخماد حريق عائمة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ يوم

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ 36 دقيقة

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية حتي الآن بمشاركة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

06:48 م

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

06:29 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

03:36 م

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس