3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع عدد من لاعبي نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: "نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع الجناح البوركيني إيريك تراوري والمدافع أحمد أيمن منصور ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا، لاعبي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل".





وتابع: "هناك صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز شبه بتنتهي، وذلك بانتقال الثلاثي السالف ذكرهم لصفوف القلعة البيضاء، مقابل انتقال عبدالله جمعة ومحمد عبدالغني وأي من الثنائي محمد عواد أو محمد أبوجبل، إلى صفوف بيراميدز".





وواصل: "بيراميدز يرغب في التعاقد مع عواد أو أبوجبل، لتعويض غياب أحمد الشناوي، الذي سيغيب عن الفريق لمدة 7 أشهر بسبب إصابته بالرباط الصليبي للركبة".





وأتم: "هناك كلام أيضًا عن عودة التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن نادي الترجي التونسي، لصفوف نادي الزمالك، وذلك بعد اقترابه من الرحيل عن الفريق التونسي".