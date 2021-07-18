Advertisements
3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها
الأحد 18/يوليو/2021 - 07:59 م
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشف الإعلامي سيف زاهر، عن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع عدد من لاعبي نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: "نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع الجناح البوركيني إيريك تراوري والمدافع أحمد أيمن منصور ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا، لاعبي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل".
وتابع: "هناك صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز شبه بتنتهي، وذلك بانتقال الثلاثي السالف ذكرهم لصفوف القلعة البيضاء، مقابل انتقال عبدالله جمعة ومحمد عبدالغني وأي من الثنائي محمد عواد أو محمد أبوجبل، إلى صفوف بيراميدز".
وواصل: "بيراميدز يرغب في التعاقد مع عواد أو أبوجبل، لتعويض غياب أحمد الشناوي، الذي سيغيب عن الفريق لمدة 7 أشهر بسبب إصابته بالرباط الصليبي للركبة".
وأتم: "هناك كلام أيضًا عن عودة التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن نادي الترجي التونسي، لصفوف نادي الزمالك، وذلك بعد اقترابه من الرحيل عن الفريق التونسي".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements