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الولايات المتحدة تدعم الاقتصاد الأردني بـ 600 مليون دولار

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
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ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، السبت، أن الولايات المتحدة ستحول 600 مليون دولار أمريكي إلى الخزانة الأردنية، كجزء من منحة نقدية إلى المملكة الواقعة في الشرق الأوسط.


وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة،  إن تلك الدفعة الأولى من منحة بقيمة 845 مليون دولار، تقع ضمن برنامج مساعدات اقتصادية أمريكي لعام 2021 وستدعم المنحة مشروعات تنموية في قطاعات، تتراوح من المياه إلى الطاقة، بينما ستساعد في تقليص العجز في الميزانية.


ومن المتوقع أن يحصل الأردن على حوالي 1.65 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة، في صورة مساعدات إجمالية اقتصادية وعسكرية هذا العام.

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