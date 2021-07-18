حريق حظيرة مواشي بالصف يسفر عن خسائر مادية ونفوق 3 رؤوس

كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة، عن ملابسات اندلاع النيران داخل حظيرة مواشي، بقرية القبابات، بمركز الصف جنوب المحافظة، وتبين أن النيران التهمت سقف الحظيرة المصنوع من البوص ما أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة، ونفوق 3 مواشي.





وأشارت المعاينة أن مالكي الحظيرة كانوا يباشرون عملهم اليومي بقطعة أرض زراعية فيما كانت تتواجد عجوز بمفردها داخل المنزل ولم تشعر بالحريق.





وبينت المعاينة أن الحريق لم يمتد إلى المنازل المجاورة كما زعم بعض الأهالي وصفحات مهتمة بأخبار مركز أطفيح، واقتصر الأمر على احتراق السقف الخشبي فقط.





كانت قوات الدفاع المدني بالجيزة أخمدت حريقًا اندلع في حظيرة مواشي بمركز الصف جنوب الجيزة، اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد المنازل بقرية القبابات التابعة لمركز الصف، جنوب المحافظة.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب.





وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في حظيرة مواشي.





وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، ونتج عنه نفوق 3 رؤوس ماشية دون امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.



ويجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



