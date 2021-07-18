تموين الفيوم منع الإجازات وتكثيف الحملات الرقابية على الجزارين والمحلات خلال عيد الأضحى (فيديو)





قال المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أن المديرية أستعدت لأستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توفير جميع السلع الغذائية من خلال منافذ فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة وفروع جمعيتى بتوفير كميات كبيرة من الأرز والسمن والسكر والمكرونة وكميات كبيرة من الزيوت وجميع أحتياجات المواطنين من السلع الغذائية.وأكد فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الشركة المصرية لتجارة الجملة قامت بطرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية بسعر "100 جنيها" الذى تباع عند الجزارين بسعر120 جنيها، وأن اللحوم الضان السودانى المبرد بسعر "90 "جنيهًا للكيلو، واللحوم العجالى السودانى المبرد بسعر " ٨٥ " جنيهًا للكيلو والخراف البلدى الحيه بسعر" 65 " جنيها للكيلو مطروحة أمام جميع المواطنين بالأسواق.وأضاف "حرزالله" انه تم فتح عدد من منافذ أمان ومنافذ الخدمة الوطنية لبيع اللحوم بدائرة المحافظة، يعرض بها اللحوم البلدية العجالى بسعر "٨٥ جنيها" وأماكن تواجدها هى كيمان فارس، رفعت عزمى، وقرية شكشوك، مركز اطسا، ومركز طامية، مدينة الفيوم الجديدة، بالإضافة إلى ١٨ سيارة متحركة تجوب المراكز والقرى.وأشار إلى أن الحملات الرقابية تم وقف الأجازات خلال أيام العيد، وتم الاشتراك مع مديرية الصحة والطب البيطرى فى المرور على الجزارين ومحلات اللحوم والسوبر ماركت والجمعيات والمحلات العامة للتأكد من صلاحية جميع السلع المعروضة واللحوم وعرضها للمواطنين بطريقة أدامية.