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سر فشل انتقال دوناروما إلى برشلونة

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما فشل في الانضمام إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل أن ينضم الحارس الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وأشارت  صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن مينو رايولا وكيل أعمال دوناروما عرض حارس المرمى الإيطالي على مسئولي برشلونة بعد انتهاء عقده ميلان الإيطالي.

 

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رايولا طلب من برشلونة 12 مليون يورو خالية من الضرائب كراتب سنوي لدوناروما بالإضافة إلى طلب رايولا مكافأة توقيع لأن الحارس الإيطالي سينضم مجاناً.

 

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن رايولا أبلغ برشلونة أن دوناروما على استعداد لتخفيض راتبه خلال الموسم الأول بشرط الحصول على 24 مليون يورو في الموسم الثاني.

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