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شعبة الأدوية: الدولة سيطرت على غش الدواء بالموجة الثانية لكورونا (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد شاهين، سكرتير عام مساعد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك بعض الأدوية تم غشها في بداية الموجة الأولى لكورونا، وذلك بسبب عدم الاستعداد للكميات التي سحبت من الأسواق لأدوية وفيتامينات محددة.


وأضاف “شاهين”، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج “مساحة حرة”، والمذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أنه في الموجة الثانية لكورونا، استطاعت الدولة حل مشكلة نقص الأدوية وبالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، أصبح لا يوجد أي نقص في الأدوية.


وأوضح أنه حدث غش في بعض الأدوية في الموجة الأولى، لأن الكورونا فاجئت الجميع ولم يكن يوجد استعداد في السوق، مما أتاح الفرصة لضعاف النفوس لغش الدواء.


وفي ذات السياق قال الدكتور محمد راضي، خبير تصنيع دواء، إن هناك شركات تسمى "تول"، وهذه الشركات تتعامل مع المصانع وتحدد مطابع لكي تطبع العلب الخاصة بها، موضحًا أن هناك عددًا من هذه الشركات لا توجد لديه خبرة في الصناعة، مما يجعلهم لا يستطيعون الحفاظ على الماتريال الموجودة معهم.


وأوضح راضي، أنه على المصانع الكبيرة أن تجبر شركات "التول" على مطابع تثق بها وتتعامل معها.


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كورونا شعبة الأدوية الدواء

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