وزارة التموين: 39 شادرًا لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الوزارة تضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية.



وأضاف "خليل"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن هناك حملات مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب البيطري لضبط الأسعار، والرقابة على ذبح وتخزين وتداول اللحوم، والتأكد من الذبح داخل السلخانة من عدمه، وتوعية المواطن بأنواع الأختام وكيفية شراء اللحوم السليمة.



وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم ضبط كميات كبيرة من الذبح خارج السلخانة أو مصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية بـ 85 جنيها للكيلو مقابل 90-95 جنيه للكيلو بالسوق.



وتابع: "تم ضخ 760 طن لحوم برازيلي بـ 65-68 جنيه للكيلو مقابل 80-85 للكيلو بالسوق، وضخ كمية من الضأني المبرد القادم من السودان بسعر 95 جنيها للكيلو، والضاني البلدي بـ 125 جنيها"، مشيرًا إلى أن هناك 39 شادرا تابع للوزارة بجميع أنحاء الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو.





