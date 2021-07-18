Advertisements

وزارة التموين: 39 شادرًا لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الوزارة تضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف "خليل"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن هناك حملات مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب البيطري لضبط الأسعار، والرقابة على ذبح وتخزين وتداول اللحوم، والتأكد من الذبح داخل السلخانة من عدمه، وتوعية المواطن بأنواع الأختام وكيفية شراء اللحوم السليمة.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم ضبط كميات كبيرة من الذبح خارج السلخانة أو مصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية بـ 85 جنيها للكيلو مقابل 90-95 جنيه للكيلو بالسوق.

وتابع: "تم ضخ 760 طن لحوم برازيلي بـ 65-68 جنيه للكيلو مقابل 80-85 للكيلو بالسوق، وضخ كمية من الضأني المبرد القادم من السودان بسعر 95 جنيها للكيلو، والضاني البلدي بـ 125 جنيها"، مشيرًا إلى أن هناك 39 شادرا تابع للوزارة بجميع أنحاء الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين شوادر وزارة التموين شوادر بيع الاضاحى الخراف الحية

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ يوم

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحماية المدنية بالجيزة ترفع حالة الطوارئ لإخماد حريق عائمة الزمالك

منذ 42 دقيقة

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتحرك لحسم الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية حتي الآن بمشاركة الأهلي

منذ ساعة و نصف

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بتوفير 18 ألف رأس ماشية.. "التموين" تعلن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

وزير التموين: طرح كوبون لشراء اللحوم وإتاحة تقسيط الأضاحي (فيديو)

"التموين": ندرس مقترح لتقسيط الخروف بضمان العمل

كميات إضافية من اللحوم بالإسماعيلية استعداداً لعيد الأضحي

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل عيد الأضحى (فيديو)

"التموين": توفير لحوم حية بسعر 65 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

06:48 م

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

06:29 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

03:36 م

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس