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والد حلا شيحة يفتح النار على ابنته: "مش دي حلا اللي أنا أعرفها "(فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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هاجم الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ابنته الفنانة حلا؛ حيث عبَّر عن غضبه الشديد تجاه ابنته وما تفعله وما تصرح به مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك التصرفات تضع عائلتها في موقف محرج للغاية، معقبًا: "غير موافق على كلام حلا على الإطلاق ومينفعش الكلام ده، ومش عشان خاطر هي بنتي هطاوعها في الغلط".

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن نجلتي حلا كانت سعيدة جدا بتصوير فيلم “مش أنا” بطولة الفنان تامر حسني، وما صرحت به مؤخرا "كلام ما يصحش"، وهي صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما اعرفش أساسه أيه، أنتي صورتي وخلاص.. مش دي حلا اللي أنا أعرفها".

وتابع: "حلا كانت عاتبت تامر حسني في التليفون، وأنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا، وأقول لتامر مبروك، الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود اتعمل، وبهنئ الناس اللي اشتغلت في الفيلم، والحمد لله الفيلم حقق إيرادات غير مسبوقة".

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