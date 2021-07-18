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منسق "حياة كريمة" ببني سويف: تكريمي من الرئيس حلم ومفاجأة

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد علي جبر، منسق عام مشروع حياة كريمة في بني سويف، إن تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية اطلاق مشروع "حياة كريمة" كان حلما ومفاجأة بالنسبة له.

وأشار "جبر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه علم أنه سيكرم في الاحتفالية قبلها بيومين وأصر أن والدته هى من تتسلم التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي كنوع من التكريم لها، لافتا إلى أنه كان يحلم بتطوير الريف المصري.

وأضاف أن تطوير كل قرى الريف المصري "حاجة فوق الخيال"، منوها بأن التنسيق بين الجهات والوزارات يساهم في إنجاز العمل، معقبا: "مش هنسيب حد محروم من الخدمات في قرية ولا تابع".

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مشروع حياة كريمة قرى الريف الري المصري

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