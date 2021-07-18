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وزارة الصحة تجهز مستشفى ميدانياً في المشاعر المقدسة

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
واس
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 جهّزت وزارة الصحة مستشفى ميدانياً متنقلاً في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.
ويقدم المستشفى الذي يضم طاقماً طبياً مكوناً من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين خدماته في مشعر عرفات شمال مسجد نمرة، وفي مناطق الاحتياج.
ويحوي المستشفى الميداني المتنقل 11 سريراً ، منها سريران للعناية المركزة، وأربعة للتنويم، وخمسة للرعاية الطبية، إضافةً إلى عدد من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة صدمات القلب. كما يُقدم خدمة العناية المركزة للحالات الحرجة، إلى جانب الخدمات الطارئة.

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