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الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ عدداً من المناشط خلال شهر ذي القعدة

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
واس
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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عدداً من المناشط التوعوية والوقائية ، وذلك ضمن البرامج التوعوية للمجتمع خلال شهر ذي القعدة.  

كما تم نشر المحتوى التوعوي للحملات والبرامج التوعوية عبر الوسائل واللوحات في الأماكن العامة، من خلال اللوحات ، والشاشات الإلكترونية ، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية الوقائية.كما نشرت الهيئة عدداً من البطاقات التوعوية من خلال منصات الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي .

يذكر أن الفرع فعّل العديد من المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة للتوعية المجتمعية والوطنية مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.

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