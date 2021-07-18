شاهد.. جلسة تصوير ساحرة لـ هيفاء وهبي بتوقيع محمد يوسف

خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير عالمية على يد مصور المشاهير محمد يوسف.

واعتمدت هيفاء وهبي فى جلسة التصوير على بساطتها وجمالها، مما ساعد المصور محمد يوسف على إظهار جوانب جديدة فى شخصيتها أمام الكاميرا.

جلسة التصوير جاءت لصالح براند عدسات لاصقة لأول مرة، وحملت الجلسة مكياج نانسي سليم وشعر محمد طبشي وتنسيق أزياء ويليام، وتم تصوير الحملة الإعلانية في القاهرة خلال الأيام الماضية.

يأتى هذا بعد أيام من تصدر المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي محركات البحث، بعد حفلها الذى أقامته فى القاهرة الأيام الماضية، وخطفت الأنظار بإطلالتها المميزة.