Advertisements

شاهد.. جلسة تصوير ساحرة لـ هيفاء وهبي بتوقيع محمد يوسف

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير عالمية على يد مصور المشاهير محمد يوسف.

واعتمدت هيفاء وهبي فى جلسة التصوير على بساطتها وجمالها، مما ساعد المصور محمد يوسف على إظهار جوانب جديدة فى شخصيتها أمام الكاميرا.

جلسة التصوير جاءت لصالح براند عدسات لاصقة لأول مرة، وحملت الجلسة مكياج نانسي سليم وشعر محمد طبشي وتنسيق أزياء ويليام، وتم تصوير الحملة الإعلانية في القاهرة خلال الأيام الماضية.

يأتى هذا بعد أيام من تصدر المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي محركات البحث، بعد حفلها الذى أقامته فى القاهرة الأيام الماضية، وخطفت الأنظار بإطلالتها المميزة.


شاهد.. جلسة تصوير ساحرة لـ هيفاء وهبي بتوقيع محمد يوسف
شاهد.. جلسة تصوير ساحرة لـ هيفاء وهبي بتوقيع محمد يوسف
شاهد.. جلسة تصوير ساحرة لـ هيفاء وهبي بتوقيع محمد يوسف
شاهد.. جلسة تصوير ساحرة لـ هيفاء وهبي بتوقيع محمد يوسف
شاهد.. جلسة تصوير ساحرة لـ هيفاء وهبي بتوقيع محمد يوسف
شاهد.. جلسة تصوير ساحرة لـ هيفاء وهبي بتوقيع محمد يوسف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحماية المدنية بالجيزة ترفع حالة الطوارئ لإخماد حريق عائمة الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يتراجع عن رحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أزمة كبرى في صفقة انتقال نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..تعرف علي التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز خطأ طبي يتسبب في غيبوبة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ أقل من ساعتين

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ يوم

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

التعليق الأول لأحمد العوضي بعد إعلان خبر تدهور حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم ترقص على أغنية لـ هيفاء وهبي (فيديو)

هيفاء وهبي تغازل جمهورها بفستان كلاسيكي بـ40 ألف جنيه (صور)

أنغام بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

"أسود فاتح" لـ هيفاء وهبي مهدد بالخروج من السباق الرمضاني المقبل

"وقعتها سكسي".. هيفاء وهبي تسقط من على ظهر "الوزة" (فيديو)

سيرين عبد النور تسحر جمهورها بإطلالة جديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

06:48 م

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

06:29 م

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

03:36 م

3 صفقات كبرى تقترب من الزمالك.. تعرف عليها

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس