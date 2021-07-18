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موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2021

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
على خلاف
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يخوض المنتخب المصري الأولمبي مباريات قوية بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو حيث وقع الفراعنة في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا و الأرجنتين و أستراليا.

 

موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو

 

و تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو  خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28 من شهر يوليو الجاري.

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الأرجنتين عند تمام التاسعة و النصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 وذلك بتوقيت القاهرة.

 

و تنقل مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الأرجنتين بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

 

ويختتم أبناء المدرب المخضرم شوقي غريب مواجهاتهم في دور المجموعات بالجولة الثالثة أمام منتخب أستراليا عند الساعة الثانية من ظهيرة يوم 28 يوليو بتوقيت القاهرة.

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