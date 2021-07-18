موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2021

موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2021
يخوض المنتخب المصري الأولمبي مباريات قوية بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو حيث وقع الفراعنة في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا و الأرجنتين و أستراليا.
موعد
مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو
و
تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من
العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28
من شهر يوليو الجاري.
ومن
المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الأرجنتين عند تمام
التاسعة و النصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 وذلك بتوقيت القاهرة.
و
تنقل مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب الأرجنتين بالجولة الثانية من دور
المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس
القطرية.
ويختتم
أبناء المدرب المخضرم شوقي غريب مواجهاتهم في دور المجموعات بالجولة الثالثة
أمام منتخب أستراليا عند الساعة الثانية من ظهيرة يوم 28 يوليو بتوقيت القاهرة.