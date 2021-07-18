عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا، من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحي المبارك.



وأعرب ولي عهد أبو ظبي، عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها.



وقد بادل السيد الرئيس الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة متمنيًا أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات.

